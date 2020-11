Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in calo del 2,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è sceso del 2,1 per cento su base annua a ottobre, invariato rispetto al calo di settembre. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Tra i 40 settori industriali coinvolti nell'indagine, 12 hanno registrato un aumento dei prezzi di mese in mese, 18 hanno riportato cali di prezzo e dieci hanno registrato prezzi invariati. "Colpito dal ribasso dei prezzi internazionali del petrolio greggio, il sottoindice per l'industria dell'estrazione di petrolio e gas è sceso del 4,9 per cento rispetto al mese precedente", ha spiegato Dong Lijuan, statistico Nbs. Con l'aumento della domanda di riscaldamento invernale nel nord della Cina, il Ppi per l'estrazione del carbone e per i settori della produzione e fornitura di gas è aumentato rispettivamente del 2,1 e dello 0,4 per cento mese su mese. Nel periodo gennaio-ottobre, il Ppi è diminuito del due per cento in media anno su anno, secondo i dati Nbs. (Cip)