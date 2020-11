Business news: Cina, siglati accordi per 72,62 miliardi di dollari alla terza Fiera dell'export di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza edizione della China International Import Expo (Ciie) si è conclusa a Shanghai con accordi per un valore di 72,62 miliardi di dollari per acquisti di beni e servizi previsti per un anno, in aumento del 2,1 per cento rispetto all'edizione dello scorso anno. Lo ha reso noto in conferenza stampa Sun Chenghai, vicedirettore dell'ufficio Ciie. Il dato fa seguito ai 57,83 miliardi di dollari di accordi per acquisti previsti conclusi all'expo inaugurale del 2018 e ai 71,13 miliardi di dollari di accordi previsti alla seconda edizione dello scorso anno. "Sebbene fossero in atto restrizioni a causa del contenimento della pandemia di Covid-19, il Ciie di quest'anno aveva un'area espositiva di 360 mila metri quadrati, quasi 30 mila metri quadrati più grande dell'evento dell'anno scorso. Quasi 400 mila visitatori da tutto il mondo si sono iscritti all'evento. Incoraggiate dalle opportunità viste all'expo, centinaia di imprese si sono già iscritte alla quarta edizione del Ciie del prossimo anno", ha affermato Sun. Secondo l'organizzazione, prima dell'apertura della terza edizione quasi 100 espositori, tra cui Hyundai Motor, Shiseido e Michelin, avevano già firmato per partecipare alla fiera per i prossimi tre anni. "La prenotazione anticipata è la prova del riconoscimento della Ciie e della fiducia nel mercato cinese", ha affermato Wang Bingnan, viceministro del Commercio cinese. (Cip)