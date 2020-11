Business news: Cina, Boeing aumenta le previsioni per la domanda di aerei per i prossimi 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di velivoli statunitense Boeing ha aumentato le sue previsioni per la domanda di aeromobili in Cina per i prossimi 20 anni. In un comunicato la compagnia ha spiegato che le compagnie cinesi avranno bisogno di 8.600 nuovi aeroplani fino al 2039, il 6,3 per cento in più rispetto alla precedente previsione dell'anno scorso, ovvero di 8.090 aerei. "Sebbene la pandemia abbia avuto un grave impatto su tutti i mercati passeggeri in tutto il mondo, i fattori di crescita fondamentali della Cina rimangono solidi", ha affermato Richard Wynne, del marketing della Cina di Boeing. "Non solo la ripresa cinese dal Covid-19 ha superato il resto del mondo, ma anche i continui investimenti governativi verso il miglioramento e l'espansione delle infrastrutture di trasporto, i grandi flussi di traffico regionale e un fiorente mercato interno significano che questa regione del mondo prospererà". Boeing e il suo rivale europeo Airbus si sono battuti per aumentare la quota di mercato in Cina, ma devono anche far fronte alla crescente concorrenza del costruttore di aerei di proprietà statale Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Boeing ha previsto la necessità di 6.450 nuovi aeroplani a corridoio singolo nei prossimi 20 anni, mentre la flotta aerea a fusoliera larga cinese richiederà 1.590 nuovi aerei, pari al 18 per cento delle consegne totali, che sono diminuite rispetto a un anno fa a causa dell'anticipazione di una ripresa più lenta in traffico globale a lungo raggio. (Cip)