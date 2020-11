Business news: economia e commercio al centro incontro Di Maio-Al Nahyan ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti in diversi settori, in particolare quelli economico, commerciale e culturale, è stata al centro del Quarto dialogo strategico tra i due Paesi, nell’ambito della visita del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce una nota dell’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. Secondo quanto riferisce la nota, l’incontro è stato co-presieduto da Di Maio e dall’omologo emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan. In base a quanto riporta l’agenzia di stampa emiratina, i due ministri hanno fatto il punto sugli ultimi sviluppi nella regione, in particolare sui dossier di Libia e Iran, e hanno discusso una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune, oltre agli sviluppi nel Mediterraneo orientale. Di Maio e Al Nahyan hanno anche discusso in merito agli ultimi sviluppi della pandemia di Covid-19 e degli sforzi dei due Paesi per combattere il coronavirus, sostenendo gli sforzi globali nello sviluppo di un vaccino. In base a quanto riporta la “Wam”, il ministro emiratino Al Nahyan e Di Maio hanno sottolineato l'importanza del dialogo strategico tra Emirati Arabi Uniti e Italia nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e nello sviluppo della cooperazione congiunta in tutti i settori. Nel colloquio con la delegazione guidata dal responsabile della Farnesina, Al Nahyan ha affermato che le attuali sfide emerse durante la pandemia richiedono che i Paesi rafforzino l'azione internazionale congiunta per contenere i suoi effetti, in particolare sul settore sanitario e sull'economia, e andare avanti sulla via dello sviluppo sostenibile. (Res)