Business news: Israele, dal 31 gennaio 2021 voli diretti di Israir per Bahrein

- La compagnia aerea israeliana Israir darà il via a voli diretti da Israele al Bahrein il 31 gennaio 2021, dopo che i due paesi hanno firmato un accordo sull'aviazione, nel quadro dell'intesa per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche firmata a Washington il 15 settembre scorso. I biglietti costeranno 249 dollari e inizialmente ci saranno due voli a settimana, secondo quanto riferito dai media in lingua ebraica. Domani, 10 novembre, il parlamento israeliano, la Knesset, dovrebbe votare l'accordo di normalizzazione con il Bahrein. Se la maggioranza dei parlamentari approva l'accordo, come è probabile, il documento andrà al governo per la ratifica finale. (Res)