Business news: Arabia Saudita, economia -4,2 per cento nel terzo trimestre 2020

- L'economia dell'Arabia Saudita ha registrato una contrazione del 4,2 per cento nel terzo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Autorità generale per le statistiche dell’Arabia Saudita, secondo cui la contrazione risulta inferiore rispetto al secondo trimestre nel pieno delle serrate attuate dal regno per contrastare la pandemia di Covid-19. In base ai dati dell’istituto di statistica l'economia è cresciuta dell'1,2 per cento su base trimestrale destagionalizzata nel terzo trimestre da una contrazione del 4,9 per cento nel trimestre precedente. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, a luglio ha triplicato un'imposta sul valore aggiunto passata dal 5 al 15 per cento, cercando di sostenere le proprie finanze colpite dal doppio shock dei bassi prezzi del petrolio e del coronavirus. Gli ultimi dati forniti dall’Arabia Saudita giungono dopo che l'indice Ihs Markit Saudi Arabia Purchasing Manager's Index (Pmi) ha mostrato che il settore privato non petrolifero dell'Arabia Saudita si è espanso per il secondo mese consecutivo in ottobre grazie ad una crescita sostenuta della produzione, nonostante permangano preoccupazioni sul ritmo della ripresa a fronte del persistere della crisi pandemica. (Res)