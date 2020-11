Business news: nuovo ministro Finanze turco Elvan, combatteremo risolutamente inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la direzione del nuovo ministro delle Finanze, Lutfi Elvan, la Turchia intende “combattere risolutamente l’inflazione e aumentare la qualità della finanza pubblica, mantenendo una disciplina fiscale”. Lo ha dichiarato lo stesso Elvan dopo aver prestato giuramento davanti al parlamento di Ankara, secondo il quotidiano turco “Hurriyet”. La gestione dell’economia della Turchia si concentrerà su un programma di trasformazione favorevole al mercato, condotto tramite “micro-riforme”, ma cercando di potenziare anche la stabilità macroeconomica. Elvan ha aggiunto che il paese intraprenderà i passi necessari a migliorare l’ambiente per gli investimenti di imprenditori locali e internazionali, in cooperazione con tutte le parti rilevanti. A detta del nuovo responsabile del dicastero delle Finanze, la capacità locale di produzione sarà inoltre espansa, trasformando il processo produttivo in una struttura innovativa, orientata all’export e meno dipendente dalle importazioni. (Tua)