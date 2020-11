Business news: Egitto, Bers, Ue e Fondo per il clima a sostegno dell'economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), l'Unione europea (Ue) e il Fondo verde per il clima (Gcf) stanno rispondendo all'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia egiziana, stimolando la finanza verde e lo sviluppo di catene del valore per il settore privato. Lo riferisce un comunicato stampa della Bers. Lavorando con le banche partner locali della Bers, due programmi del valore cumulativo di 220 milioni di euro offriranno prestiti secondari alle imprese per investimenti nei settori idrico e dell’energia verde. I programmi sono integrati da sovvenzioni Ue di oltre 30 milioni di euro e cofinanziamenti agevolati Gcf, nonché assistenza tecnica fino a 24 milioni di dollari. Il nuovo programma Green Value Chain, del valore massimo di 70 milioni di euro, consentirà alle piccole e medie imprese (Pmi) di investire in tecnologie avanzate e soluzioni di mitigazione e adattamento climatico che migliorano la competitività e favoriscono lo sviluppo del settore. Il programma sostiene anche attività che migliorano le pari opportunità per uomini e donne di accedere ai finanziamenti per tecnologie e soluzioni verdi. Il secondo programma, un'estensione della Green Economy Financing Facility (Geff), mira a fornire fino a 150 milioni di euro di finanziamenti verdi alle Pmi nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, del commercio e della manifattura. Geff ha già fornito 140 milioni di euro di finanziamenti per l'efficienza energetica in una fase precedente attraverso quattro banche partner, Nbk Egypt, Qnb Alahli, Alexbank e Arab African International Bank, tutte beneficiarie di sovvenzioni dell'Ue. Il Geff è stato inizialmente guidato dalla Banca Nazionale d'Egitto nel 2014. I prestiti nell'ambito di entrambi i programmi coprono investimenti nelle migliori tecnologie disponibili come macchinari di produzione efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse, nell’applicazione di energia rinnovabile, attrezzature per l'irrigazione agricola e la raccolta dell'acqua piovana. I fruitori possono identificare le tecnologie rispettose del clima con l'aiuto del Green Technology Selector. (Cae)