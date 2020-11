Business news:: ministro Petrolio egiziano, settore verso un inevitabile cambio di paradigma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del settore energetico dopo la pandemia di Covid-19 e le sue ripercussioni si avvierà verso “un inevitabile cambio di paradigma”. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, nel suo intervento all’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), il più importante evento del settore del petrolio e del gas, in corso in modalità virtuale fino al 12 novembre. “L'effetto combinato del Covid-19 e del crollo del prezzo del petrolio a cui si è assistito quest'anno ha avuto ripercussioni negative sui governi e sulle società, portando a un drastico calo delle attività di investimento”, ha dichiarato El Molla. “Queste sfide attuali hanno reso chiaro a tutti che la cooperazione è diventata inevitabile al fine di salvaguardare i guadagni già ottenuti e accelerare gli sforzi per ottenere un'energia economica, affidabile, sostenibile e moderna per tutti”, ha aggiunto il ministro del Petrolio egiziano. Secondo El Molla, l'Egitto nel corso della sua lunga “ha sempre avuto un ruolo significativo nella regione, derivante dalla nostra profonda convinzione nell'importanza della cooperazione regionale e internazionale”. Il ministro ha osservato che nel settore dell'energia, l'Egitto ha “compiuto passi costanti verso la piena realizzazione di un dialogo politico strutturato per i paesi produttori, consumatori e di transito di gas della regione”. “Nonostante le sfide globali esistenti, siamo stati in grado di istituire ufficialmente il Forum del gas del Mediterraneo orientale (Emgf) il 22 settembre 2020, con Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Palestina che hanno firmato lo Statuto attraverso una cerimonia in teleconferenza”, ha ricordato il ministro. “La firma dello statuto dell'EMmgf afferma la visione unificata dei Paesi membri, la percezione condivisa, l'impegno e la loro volontà di cooperazione e coordinamento nonostante le sfide globali senza precedenti che stiamo affrontando”, ha osservato. (Per il ministro del Petrolio egiziano, il gas naturale è diventato la fonte di energia primaria in più rapida crescita nel mondo e il suo sviluppo aiuta i Paesi a costruire l'indipendenza politica, raggiungere la crescita economica e la protezione ambientale. “Il gas naturale, infatti, per la prima volta può diventare non solo una fonte di energia, ma anche un catalizzatore di pace invece che di conflitto”, ha dichiarato il ministro egiziano. In questo contesto, per El Molla, l’Emgf “mira a creare un mercato regionale del gas che avvantaggia i Paesi membri garantendo domanda e offerta, ottimizzando lo sviluppo delle risorse e il costo delle infrastrutture, migliori relazioni commerciali e prezzi competitivi, nonché utilizzando in modo efficiente le infrastrutture esistenti e nuove. Aiuterà ipaesi produttori e le riserve di gas che possiedono i paesi della regione nei loro sforzi per monetizzare le loro riserve esistenti e future”. El Molla ha ricordato che l’Egitto tiene conto del ruolo del settore privato nell'industria del gas, come ben rappresentato dall’istituzione del Comitato consultivo dell'industria del gas, il ramo industriale dell'Emgf. (Res)