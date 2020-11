Business news: debito nascosto Mozambico, procuratore generale incrimina ex ministro delle Finanze Chang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Mozambico, Beatriz Buchili, ha incriminato l'ex ministro delle Finanze Manuel Chang nel caso che lo vede coinvolto insieme ad altri tre imputati per debiti nascosti fino a 2 miliardi di dollari. L'accusa, riferisce il quotidiano "Observador", è la prima formulata a carico di Chang in Mozambico, che dal 2018 è detenuto in Sudafrica e su cui pendono due richieste di estradizione: la prima verso gli Stati Uniti, dov'è stata formulata la prima accusa, la seconda per Maputo. L'ex ministro dovrà di conseguenza affrontare la giustizia nel proprio Paese, in un caso che ha visto incriminare finora circa 20 persone da diversi tribunali mozambicani fra cui anche tra cui Ndambi Guebuza, figlio dell'ex presidente Armando Guebuza. Arrestato il 30 dicembre 2018 in Sudafrica e da allora qui detenuto, Chang è accusato in particolare di aver svolto un ruolo chiave nel prestito illegale di 2 miliardi di dollari a tre società pubbliche mozambicane, senza informarne il Fondo monetario internazionale (Fmi) che sosteneva il paese con un programma di aiuti. Secondo gli elementi dell'inchiesta, Chang avrebbe percepito in cambio non meno di 7 milioni di dollari. La scoperta del caso, nel 2016, ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall'80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell'aiuto dell'Fmi e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel paese una profonda crisi economica e finanziaria. (Res)