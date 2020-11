Business news: Sudafrica, spagnola Abengoa si aggiudica prima microrete ibrida a batterie al vanadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Abengoa sarà responsabile della fornitura e della costruzione di una microrete in Sudafrica composta da un impianto solare fotovoltaico da 3,5 MW e da un sistema di accumulo di energia a batterie radox al vanadio (Vrfb) con una capacità di 1Mw/4Mwh. Si tratta di una batteria a flusso ricaricabile che utilizza coppie redox di vanadio in due semi-celle, sfruttando la capacità del vanadio di esistere in soluzione in quattro diversi stati di ossidazione. In una nota stampa Abengoa ha affermato che l'impianto fotovoltaico e il sistema di stoccaggio dell'energia eviteranno l'emissione di oltre 114 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera in 20 anni, favorendo il processo di decarbonizzazione del Paese africano. Sia l'impianto che il sistema di stoccaggio saranno in grado di funzionare in modo indipendente o congiunto, sia come sistemi autonomi che come microgriglia interamente funzionante grazie al sistema di gestione dell'energia di Abengoa (Abengoa Energy Management System). (Spm)