Covid: Pelonzi (Pd), Giannini chieda scusa e spenga Facebook

- "Un like di imbecillità e di odio, quello del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. Mentre il Paese affronta una delle crisi peggiori del dopoguerra, non riesce a fare di meglio che sostenere una frase vergognosa che offende tutti i veri democratici". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd capitolino, Giulio Pelonzi. "Il solerte consigliere regionale della Lega farebbe bene a spegnere Facebook e a chiedere scusa a Nicola Zingaretti, e a tutti coloro che da mesi, e in queste stesse ore, sono impegnati fino allo stremo contro il Covid-19, l'unico vero nemico da battere", conclude. (Com)