Business news: premier Li, Asean è il nostro più grande partner commerciale della Cina

- L'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) è diventata il più grande partner commerciale della Cina. Lo ha affermato il premier cinese Li Keqiang in un discorso alla 23ma riunione dei leader Cina-Asean che si è tenuta tramite collegamento video. "Di fronte all'inaspettata pandemia di Covid-19, Cina e Asean si sono unite per combattere il virus, rafforzando la cooperazione e condividendo l'esperienza nel controllo dell'epidemia. Le due parti sono state tra le prime ad aprire corsie preferenziali per facilitare i flussi di persone e merci e sostenere la ripresa economica", ha spiegato il premier. Nonostante la contrazione del commercio globale, la recessione economica e gravi interruzioni dei viaggi, il commercio fra Cina e paesi Asean è aumentato nei primi tre trimestri del 2020 e gli investimenti cinesi nei paesi dell'associazione sono aumentati di oltre il 70 per cento anno su anno. Li ha sottolineato che la collaborazione tra Cina e Asean è stata un fattore importante nel garantire pace, stabilità, sviluppo e prosperità regionali. (Cip)