Business news: Egitto, record negativo del dollaro sulla sterlina egiziana

- Il dollaro statunitense è sceso questa settimana a 15,60 sulla sterlina egiziana, toccando il valore più basso da otto mesi a questa parte. Lo riferisce l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. La valuta Usa è calata in otto banche, e il tasso di cambio più basso è stato registrato presso la United Bank e la Commercial international bank (Cib). Nelle statali National Bank of Egypt (Nbe) e Banque Misr il dollaro è stato venduto a 15,62 sterline egiziane. I primi giorni di novembre 2016 la Banca centrale egiziana (Cbe) ha abbandonato i controlli valutari nel quadro di un accordo per un prestito da 12 miliardi con il Fondo monetario internazionale, provocando un calo della sterlina egiziana. (Cae)