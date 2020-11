Business news:: delegazione aziende di Israele in visita a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione israeliana composta da rappresentanti delle Camere di commercio israeliane, dell'Associazione dei produttori e dell'Istituto per l'export si trova in visita a Dubai per gettare le basi per il commercio e la cooperazione tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times od Israel". La delegazione mira a gettare le basi per i rapporti economici tra i due paesi e promuovere le relazioni con le istituzioni degli Emirati Arabi Uniti nell'industria, nel commercio e negli investimenti. Un altro obiettivo chiave della visita è far avanzare le attività di libero scambio con gli Stati arabi del Golfo e le nazioni dell'Africa orientale e dell'Asia meridionale attraverso la creazione di zone di libero scambio esclusive degli Emirati Arabi Uniti, si legge nella dichiarazione delle organizzazioni. La delegazione israeliana è stata invitata dal presidente della Camera di commercio e industria di Dubai, Hamad Buamim, che è anche presidente della Federazione mondiale delle camere di commercio. Durante la loro visita a Dubai, che andrà avanti fino alla fine della settimana, i delegati israeliani visiteranno i principali centri commerciali della città e le sue aree di libero scambio; il padiglione Expo 2020; il porto di Jebel Ali, uno dei porti più grandi del mondo; la sede dell'operatore portuale Dp World; e il Dubai World Trade Center. Le organizzazioni imprenditoriali stimano che il volume degli scambi tra le due nazioni potrebbe raggiungere miliardi di dollari all'anno nel "prossimo futuro", si legge nel comunicato. Si prevede che la maggior parte delle esportazioni israeliane negli Emirati Arabi Uniti riguardi tecnologie avanzate nei settori della sicurezza informatica, delle attrezzature mediche, della tecnologia agricola e dell'agricoltura nel deserto, dell'energia solare, della desalinizzazione e qualità dell'acqua e dei prodotti farmaceutici. C'è anche una significativa domanda di cibo, prodotti chimici, prodotti in plastica, attrezzature e servizi medici, servizi di sicurezza e ricerca e sviluppo per servizi relativi ai software nelle nazioni del Golfo, ha detto Uriel Lynn, presidente delle Camere di commercio israeliane, che fa parte della delegazione. Israele prevede di acquistare prodotti petroliferi e servizi turistici dagli Emirati Arabi Uniti, ha detto Lynn, e ci sono anche “ampie opportunità di investimento reciproco. Dalla firma dell'Accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche il 15 settembre scorso a Washington, aziende di Israele ed Emirati hanno raggiunto diverse intese. (Res)