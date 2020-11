Covid: Battisti (Pd), parole di Giannini su Zingaretti vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dir poco vergognose le parole di Giannini su Zingaretti. Il consigliere regionale dovrebbe contribuire, nel rispetto del suo ruolo di membro dell'ufficio di presidenza del consiglio Regionale, a prevenire la pandemia, e smetterla di usare squallide strumentalizzazioni sulla pelle dei cittadini". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Sara Battisti. "Attaccare la sacrosanta richiesta di Zingaretti di sanificare le case, invito che proviene anche da medici e dall'Istituto superiore di sanità, vuol dire giocare con un virus che sta provocando centinaia di vittime ogni giorno. Come se non bastasse, il consigliere leghista ha incentivato i fan della sua pagina a rivolgere degli insulti verso il presidente Zingaretti - aggiunge -. Non pago, ha messo il like anche a chi suggeriva di sanificare gli elettori del Pd, favorendo dei modi squadristi: certi termini rivolti verso delle persone si usavano nel periodo più nero della nostra storia. Si tratta di un comportamento intollerabile da parte di un rappresentante delle istituzioni. Chieda scusa - conclude Battisti - ma lo faccia davvero e senza cercare di sviare l'attenzione dalle sue uscite inaccettabili, visto che ricopre un ruolo di garanzia nell'ambito della nostra istituzione". (Com)