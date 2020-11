Armenia: Servizio di sicurezza, sventato attentato alla vita del premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza nazionale dell'Armenia (Nss) ha sventato un tentativo di assassinare il primo ministro, Nikol Pashinyan, da parte dei suoi oppositori politici. È quanto riferito in una nota dell’Nss, secondo cui un uomo di cui sono state fornite solo le iniziali – A. M. – residente nella provincia di Syunik, "che ha opinioni antigovernative e non è d'accordo con le politiche estera e interna del primo ministro, è riuscito ad accaparrarsi un’ampia quantità di armi, munizioni ed esplosivi, sfruttando il giro di questi materiali nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh". Secondo quanto riferito, questa persona ha raggiunto un accordo con i leader dei partiti che operano in Armenia e Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) e con altri politici con opinioni antigovernative e i loro sostenitori. L’accordo prevedeva l’uso di armi e munizioni immagazzinate illegalmente per porre fine alle attività del primo ministro privandolo illegalmente della sua vita e usurpare il potere", si legge nel comunicato stampa. L’Nss ha aggiunto che i leader dei partiti, i politici con opinioni antigovernative e i loro sostenitori, nonché ex funzionari di alto rango, si stavano preparando a "un attentato alla vita di un uomo dello Stato e a usurpare il potere". "L’organizzazione di crimini particolarmente gravi è stata scoperta ed evitata dal Servizio di sicurezza nazionale", si legge nel comunicato. (Rum)