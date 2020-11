Business news: Cina, nuove linee guida contro pratiche monopolistiche nel commercio elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina ha pubblicato una bozza di linee guida antitrust per frenare i monopoli basati su Internet, esprimendo preoccupazioni sul potere, l'influenza e i rischi crescenti delle piattaforme digitali e delle loro pratiche di mercato nell'economia. Secondo le linee guida, alcune pratiche monopolistiche da parte delle piattaforme Internet, come la richiesta ai fornitori di effettuare transazioni su una piattaforma esclusiva, o la vendita ai clienti a prezzi differenziati in base alla loro cronologia di acquisto e ai loro profili, potrebbero essere vietate. Il dibattito sulla questione riemerge proprio nella circostanza del Giorno dei single: il più grande festival dello shopping online in Cina che cade il 11 novembre. L'iniziativa annunciata ieri dall'Amministrazione ha immediatamente bruciato circa 102 miliardi di dollari di valore di mercato per i grandi gruppi di commercio online cinesi Alibaba Group, Tencent Holdings e Meituan. (Cip)