Milano: Sala, sui social piaccio più a giovani e anziani, più ostica la fascia di mezzo

- "Piaccio di più ai giovani e agli anziani, faccio più difficoltà nella fascia di mezzo. Non ci sono spiegazioni totalmente soddisfacenti, penso di piacere di più ai giovani perché mi vedono più genuino e accessibile, ma su questo non costruisco una strategia. La generazione dei 40enni è invece quella su cui faccio più fatica, ma non è una questione così netta". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo rapporto con i social a Italiansfestival. (Rem)