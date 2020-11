Milano: Sala, sogno è apertura Navigli, ma bisogno periferie è tanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se pensiamo alto, ho un'idea che si chiama 'riapertura dei Navigli'". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Italiansfestival. "Non so - ha aggiunto il primo cittadino - se è una visione o un'idea, ma sarebbe un sogno di Milano e andrebbe perfettamente ad appoggiarsi sulla visione ambientale che cercano le città internazionali". "Il problema è che per farlo servono cinquecento milioni da investire: ne avevo parlato in campagna elettorale, poi mi sono reso conto che il bisogno delle periferie era tanto. Anche lì ho fatto tanto, ma non abbastanza", ha concluso Sala. (Rem)