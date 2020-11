Business news: Hyundai intende commercializzare velivoli senza pilota dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hyundai Motor ha avviato lo sviluppo di aeromobili a controllo remoto per il trasporto di merci nei centri urbani, che intende commercializzare a partire dal 2026. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”. I velivoli senza pilota utilizzeranno tecnologie mutuate dal programma di taxi aerei attualmente in fase di sviluppo da parte della medesima azienda. Si tratterà di velivoli ad ala fissa e rotori basculanti, simili ai convertiplani Osprey in uso nelle Forze armate Usa, in grado di decollare e atterrare verticalmente negli spazi ristretti dei centri urbani. L’idea di Hyundai è di utilizzare i velivoli a controllo remoto per il trasporto di merci di dimensioni superiori a quelle che potranno essere veicolati dai droni. Il progetto, battezzato “Air Cargo”, è stato presentato da Hyundai domenica 8 novembre; l’azienda è alla ricerca di partner aziendali in Corea del Sud per lo sviluppo di fusoliera, sistemi di navigazione e altri aspetti dello sviluppo del velivolo. (Git)