Etiopia-Eritrea: fonti stampa, tre missili sganciati dal Tigrè colpiscono zona aeroporto di Asmara

- Tre missili sganciati dalla Regione dei Tigrè hanno colpito la capitale dell'Eritrea, Asmara. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano online "Eritrean Press", secondo cui i missili sono caduti nella zona dell'aeroporto. Non è ancora chiaro l'entità di vittime o danni, ma l'aeroporto non sarebbe stato colpito. L'attacco è da attribuire al Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) come ritorsione dell'offensiva lanciata lo scorso 4 novembre dalle forze armate etiopi, offensiva che secondo i tigrini avrebbe avuto il benestare di Asmara. Crescono così i timori di un possibile coinvolgimento dell’Eritrea nel conflitto, già sollevati da più parti ma finora mai confermate. È possibile che l'attacco possa a sua volta determinare una rappresaglia da parte di Asmara, nemico giurato dei tigrini. (Res)