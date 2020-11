Business news: Cina, domande di brevetto in aumento dell'11,2 per cento nei primi dieci mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di domande di brevetto nella Cina continentale ha superato 1,23 milioni durante i primi dieci mesi del 2020, con un aumento dell'11,2 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (Nipa), l'ufficio brevetti della Repubblica popolare. "La Cina ha anche registrato 55 mila domande depositate tramite il sistema del trattato di cooperazione sui brevetti dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale accettate durante il periodo di 10 mesi", ha spiegato Shen Changyu, capo della Nipa, alla cerimonia di apertura della 12ma Fiera internazionale dei brevetti cinese, che si è tenuta l'11 novembre nella città nord-orientale di Dalian. "I diritti di proprietà intellettuale forniscono un forte sostegno a uno sviluppo economico di alta qualità", ha affermato Shen, sottolineando che la Cina farà maggiori sforzi per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e per migliorare significativamente l'efficienza del trasferimento dei risultati scientifico-tecnologici. (Cip)