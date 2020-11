Business news: Indonesia, 68 bacini offshore inesplorati in gara il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia sta aprendo le sue porte a nuovi investimenti nel settore del petrolio e del gas e il prossimo anno lancerà gare d’appalto per 68 bacini offshore inesplorate. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie, Arifin Tasrif, in occasione della conferenza virtuale Adipec 2020 di Abu Dhabi. “L’Indonesia – ha affermato il ministro – è aperta agli affari dall’esplorazione upstream alla lavorazione e alla formazione downstream”. Tasrif ha aggiunto che sebbene le riserve indonesiane di 3,77 miliardi di barili di greggio e 77 mila miliardi di piedi cubi di gas naturale non siano “significative se comparate alle riserve mondiali”, il Paese lancerà gare per 68 bacini inesplorati il prossimo anno, l’ultima iniziativa nel quadro di un programma di incentivi industriali volto ad aumentare gli investimenti. L’obiettivo è di offrire alle compagnie energetiche maggiore flessibilità nei contratti di partnership nella produzione, benefici fiscali e non fiscali, semplificazione delle licenze e approfondimento di dati e studi con istituzioni internazionali. (Fim)