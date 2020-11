Business news: Cina, indice prestazioni in leggero aumento a 56,3 a ottobre nel settore logistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle prestazioni logistiche della Cina si è attestato a 56,3 il mese scorso, in aumento di 0,2 punti percentuali da settembre. Lo hanno evidenziato i dati della Federazione cinese di logistica e acquisti. L'indice tiene traccia dei volumi di affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, del turnover delle scorte e dei tassi di utilità delle attrezzature nel settore. Un numero superiore al 50 per cento indica espansione, mentre uno inferiore riflette la contrazione. Dodici sottoindici sono nel territorio di espansione. Il sottoindice per l'inventario è aumentato di due punti, a 52,8, indicando solide attività di archiviazione in vista della stagione promozionale delle piattaforme di commercio online. Si prevede che il settore dei corrieri cinesi vedrà un aumento delle consegne di pacchi durante l'annuale periodo di punta per lo shopping online del paese a metà novembre, secondo l'Ufficio postale di stato. Si stima che le aziende di consegna espressa gestiscano una media giornaliera di 490 milioni di pacchi dall'11 novembre, noto come il giorno dei single, al 16 novembre, molto più alto del normale volume d'affari. (Cip)