Roma: Celli (Civica), mozione per riapertura Polo museale Atac

- "Il Polo museale dei trasporti Atac, alle spalle della stazione Porta San Paolo della Roma-Lido, incastonato in un luogo tra i più suggestivi della Capitale, sta vivendo un periodo di grande incertezza e rischia di sparire per sempre". Lo dichiara in una nota Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica Roma torna Roma in assemblea capitolina. "Sebbene rappresenti l'unico spazio pubblico dedicato ai temi della centenaria storia della mobilità, ospiti una piccola collezione di palme e arbusti tipici della flora mediterranea, con annesso 'orto bio' curato dal centro anziani dell'Ostiense, e, infine, costituisca un valido laboratorio socio-culturale ed educativo, capace di coinvolgere specialmente le nuove generazioni. Infatti - aggiunge - mentre gli altri siti museali di Roma Capitale sono stati riaperti, com'è noto, all'avvio della fase 2 della gestione epidemiologica, il Polo è, invece, rimasto chiuso. Da marzo scorso. Abbandonato a sé stesso, aggiungo con forza, visto che il personale aziendale è stato trasferito e il servizio di guardiania distolto". (segue) (Com)