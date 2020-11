Covid: Lega Lazio, centrosinistra pensi a programmare e non a fare polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Nel Lazio non si pensa ai posti letto Covid limitati, agli ospedali saturi, alle condizioni di lavoro del personale sanitario, al fallimento dell'assistenza sanitaria territoriale, al pessimo rapporto posti letto Covid per gli abitanti di ogni provincia e alle mascherine fantasma pagate a peso d'oro e mai arrivate". Lo dichiara in una nota la Lega Lazio. "Il centrosinistra preferisce concentrarsi e fare polemica su accuse social, da cui prendiamo certamente le distanze, ma tace però sul Dg dell'Asl di Latina che ha augurato il Covid al nostro capogruppo regionale. Siamo nel bel mezzo di una pandemia, confrontiamoci sulle soluzioni da mettere in campo visti i risultati della (non) programmazione zingarettiana. Sarebbe gradita una risposta sul caos della gestione dei tamponi, oltre ad una ricerca di posti letto per non relegare i pazienti nelle ambulanze'', conclude. (Com)