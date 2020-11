Business news: Tremiterra (Ice Shanghai), accelerare relazioni commerciali nell'ambito della Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina può essere un punto di partenza per accelerare le relazioni commerciali nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). Lo ha dichiarato in una intervista all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" Massimiliano Tremiterra, direttore dell'ufficio dell'Agenzia Ice a Shanghai. Secondo l'ufficio commerciale, la significativa espansione dell'export italiano in Cina è iniziata 30 anni fa. La Cina è stata il 18mo più grande partner di esportazione dell'Italia nel 1991, mentre nel 2019 la Cina è stata il nono paese di esportazione più grande. Macchinari tecnici, prodotti chimici, prodotti tessili e abbigliamento sono tra le principali esportazioni italiane in Cina. Secondo Tremiterra, le aziende italiane hanno abbastanza spazio per lo sviluppo e ampie opportunità in Cina, mentre le aziende cinesi possono vedere anche l'Italia come una destinazione ideale per gli investimenti. Di fronte alla diffusione della Covid-19, Tremiterra ha affermato che lo shock della pandemia ha reso la cooperazione bilaterale ancora più importante. "La Cina è emersa come la prima grande economia a riprendere pienamente le attività economiche e sociali. È ora di iniziare un nuovo ciclo di relazioni commerciali tra i nostri due paesi", ha affermato. (Cip)