Business news: tribunale sospende esclusione di Huawei dalla rete 5G svedese

- Un tribunale della Svezia ha sospeso una decisione che vieta l'impiego di apparecchiature elettroniche dell'azienda cinese Huawei nella rete 5G di quel Paese scandinavo, mentre valuta i meriti del caso contro il colosso cinese delle telecomunicazioni. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", la sentenza del tribunale amministrativo di Stoccolma ha costretto l'Autorità svedese delle poste e delle telecomunicazioni (Pts) ad annunciare il rinvio di un'asta di frequenze di rete 5G che avrebbe dovuto svolgersi ieri, 10 novembre. Huawei contesta il divieto a suo carico, sostenendo che "manca di base giuridica, viola i diritti umani fondamentali, viola i principi giuridici fondamentali dell'Unione europea (...) e non è corretto nella sostanza". Pts ha affermato che il divieto emanato il 20 ottobre, che colpisce anche la società cinese Zte, è in linea con la nuova legislazione "per garantire che l'uso di apparecchiature radio in queste bande (rete 5G) non danneggi la sicurezza svedese". Il tribunale ha ordinato al Pts di presentare le proprie argomentazioni in modo da poter decidere sul merito del caso. Huawei ha affermato che il divieto, che obbliga anche gli operatori in Svezia a rimuovere gradualmente i sistemi Huawei già installati, causerà danni irreparabili alla sua attività. La stretta della Svezia contro il colosso tecnologico cinese arriva dopo che gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni sugli alleati per tagliare l'azienda dalle loro infrastrutture di telecomunicazioni. Washington sostiene che Pechino utilizzi le aziende tecnologiche cinesi per spiarlo, accuse respinte dal governo centrale e dalle società. Dopo il Regno Unito a luglio, la Svezia è il secondo paese in Europa a vietare completamente le apparecchiature Huawei e il primo nell'Ue a farlo. La svedese Ericsson e la società finlandese Nokia sono i principali concorrenti di Huawei nella fornitura di apparecchiature e infrastrutture 5G. (segue) (Cip)