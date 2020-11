Business news: India, limite per i voli nazionali sale al 70 per cento dei posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Aviazione civile dell’India, Hardeep Singh Puri, ha annunciato via Twitter che le compagnie aeree potranno operare nel mercato dei voli domestici con una capacità del 70 per cento, alla luce del miglioramento della situazione dell’epidemia di coronavirus. Il limite precedentemente fissato, fino al 24 febbraio 2021, era del 60 per cento. I voli interni sono ripresi il 25 maggio, con una capienza massima iniziale di un terzo, poi portata al 45 per cento e quindi al 60. I voli internazionali, invece, sono ancora sospesi, anche se sono consentiti voli su rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. La sospensione è in vigore dal 23 marzo ed è stata prorogata fino al 30 novembre, ma a partire da maggio è stata organizzata una vasta operazione di rimpatri (la missione Vande Bharat). Inoltre, Nuova Delhi ha stretto accordi bilaterali con 18 paesi per tenere aperti dei corridoi aerei (Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Iraq, Kenya, Maldives, Nigeria, Oman, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina). (Inn)