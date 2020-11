Business news: Cina, Alibaba supera i 70 miliardi di dollari di vendite per il Giorno dei single

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite del colosso cinese dell'e-commerce Alibaba hanno superato i 70 miliardi di dollari nella giornata del 12 novembre, che in Cina coincide con il "Giorno dei single". Il più grande evento di vendita al mondo - che ha eclissato il Black Friday e il Cyber Monday negli Stati Uniti - si svolge su quattro giorni quest'anno e finora ha portato ai venditori 20 volte più ordini in termini di valore rispetto al Prime Day di due giorni di Amazon, il mese scorso. L'evento, lanciato nel 2009, si svolge solitamente in un solo giorno. "A causa della pandemia di Covid-19, molti cinesi non possono andare all'estero. Questo stimola il consumo online", ha spiegato ai giornalisti il vicepresidente di Alibaba Liu Bo. Il successo registrato quest'anno dalla compagnia è dovuto all'acquisto di circa 16 milioni di beni scontati da parte dei consumatori. Alle 20 del 12 novembre, ora locale cinese, il volume lordo delle merci aveva raggiunto i 467,5 miliardi di yuan (70,6 miliardi di dollari), ha spiegato Alibaba. Gli ordini hanno raggiunto il picco record di 583 mila al secondo. Più di due milioni di prodotti sono stati presentati per la prima volta, il doppio rispetto allo scorso anno. (Cip)