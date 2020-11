Business news: Cina, consumo elettricità in aumento del 6,6 per cento ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità della Cina è aumentato del 6,6 per cento su base annua ad ottobre. Lo rivelano i dati dell'Amministrazione nazionale dell'energia cinese (Nea), secondo cui il consumo totale di energia ha raggiunto 617,2 miliardi di kilowattora il mese scorso. In particolare, il consumo di energia dalle industrie primarie e secondarie è aumentato rispettivamente del 10,9 e del 7,7 per cento anno su anno in ottobre, e quello utilizzato dall'industria terziaria è aumentato del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Secondo l'amministrazione, il consumo di energia dei residenti urbani e rurali è aumentato fino a raggiungere gli 80 miliardi di kilowattora il mese scorso. Nei primi dieci mesi di quest'anno, il consumo di energia del paese è aumentato dell'1,8 per cento anno su anno a 6.030 miliardi di kilowattora. (Cip)