Business news: India, sempre più concreto lo scenario della prima recessione di sempre

- Si fa sempre più concreto in India lo spettro della prima recessione di sempre. Le stime pubblicate da un team di economisti che include Micheal Patra, vice governatore della Banca centrale con delega alla politica monetaria, indicano infatti che l’economia ha registrato una contrazione dell’8,6 per cento nel trimestre luglio-settembre. Il prodotto interno lordo era già crollato del 24 per cento nel trimestre tra aprile e giugno. “Per la prima volta nella sua storia, l’India è entrata in una recessione tecnica nella prima metà dell’anno fiscale 2020-21”, scrivono gli autori del rapporto. I dati ufficiali del governo sono tuttavia attesi il prossimo 27 novembre. I numeri più incoraggianti pubblicati dalla Banca centrale sono quelli legati al taglio dei costi da parte delle imprese, che ha aumentato i profitti operativi nonostante il calo delle vendite. Gli autori dell’indagine hanno anche utilizzato una serie di indicatori come le vendite di auto e la liquidità bancaria per segnalare prospettive più rosee per il mese di ottobre. Se la ripresa sarà sostenuta, allora l’economia indiana dovrebbe tornare a crescere nel trimestre ottobre-dicembre, ovvero prima di quanto previsto lo scorso mese dal governatore Shaktikanta Das, che ha promesso di mantenere una politica monetaria flessibile. Tuttavia, avvertono gli economisti, restano forti i rischi legati all’inflazione e a una seconda ondata di contagi da coronavirus. (Inn)