Business news: Cina, promozione commercio estero innovativo andrà a vantaggio delle aziende straniere

- La spinta della Cina per la promozione di uno sviluppo innovativo del commercio estero andrà a vantaggio delle aziende straniere. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Ren Hongbin, dirigente del ministero del Commercio cinese. Secondo Ren, la linea guida sullo sviluppo innovativo del commercio estero recentemente pubblicata dal Consiglio di Stato si concentra sulla ricerca di nuovi modi per esplorare il mercato internazionale, ottimizzando la struttura interna del commercio estero e migliorando la competitività delle imprese del commercio estero. Specifica inoltre misure per migliorare la struttura delle esportazioni e delle importazioni, sviluppare vari tipi di scambi innovativi e promuovere piattaforme per il commercio estero. Ren ha affermato che queste misure offriranno alle imprese straniere maggiori dividendi, un ambiente imprenditoriale solido, più spazio di mercato e opportunità di sviluppo. Nei primi 10 mesi, le importazioni e le esportazioni di imprese straniere hanno raggiunto i 10 trilioni di yuan (circa 1.510 miliardi di dollari), pari al 38,6 per cento del volume totale del Paese. "Il sano sviluppo del commercio online transfrontaliero è fondamentale per l'innovazione del commercio estero", ha affermato Ren. (Cip)