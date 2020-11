Atac: Franco Giampaoletti nuovo direttore generale, Au Mottura "squadra al completo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scelta del dottor Franco Giampaoletti si è conclusa la selezione pubblica per il nuovo direttore generale di Atac. "La decisione è arrivata al termine di un lungo processo avviato qualche mese fa, che ha avuto varie fasi e coinvolto esperti e professionisti esterni. Così, in modo autonomo e trasparente, è stato scelto il candidato selezionato fra i 35 che avevano presentato i loro curricula. Il nuovo Dg prenderà servizio all'esito di tutti i necessari controlli esperiti dalle competenti strutture aziendali". Lo comunica Atac in una nota. (segue) (Com)