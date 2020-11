Atac: Franco Giampaoletti nuovo direttore generale, Au Mottura "squadra al completo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche se lo statuto sociale di Atac affida in via esclusiva la nomina del direttore generale all'amministratore unico, l'azienda ha voluto caratterizzare questa selezione con la massima trasparenza, e quindi l’Au ha inteso farsi coadiuvare nella scelta. Considerato infatti il ruolo apicale e la rilevanza strategica della posizione oggetto di ricerca, Atac ha ritenuto opportuno procedere ad una selezione aperta contestualmente al personale dirigente attualmente in forza in azienda, ai dirigenti delle aziende del gruppo Roma Capitale e ad altri soggetti esterni - spiega - al fine di consentire la più ampia partecipazione e quindi il più ampio ventaglio possibile di candidature. Al fine della valutazione delle stesse, l'azienda si è avvalsa di una società esterna specializzata nell’executive search al fine di garantire un adeguato confronto concorrenziale nonché imparzialità e trasparenza della scelta". (segue) (Com)