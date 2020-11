Atac: Franco Giampaoletti nuovo direttore generale, Au Mottura "squadra al completo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle attività di esame e valutazione finale dei candidati sottoposti a colloquio, l'amministratore unico si è avvalso del supporto di una commissione esaminatrice composta da due componenti esterni individuati tra professionisti nelle attività di ricerca e selezione del personale, e rappresentanti delle libere professioni. "Rivolgo le mie congratulazioni e il mio benvenuto al dottor Giampaoletti". Lo dichiara in un comunicato l'amministratore unico, Giovanni Mottura. "Con l'arrivo del Dg in azienda, possiamo dire che la squadra è al completo. Il contesto generale nel quale operiamo, purtroppo, è molto incerto e complesso, ma anche grazie al contributo del nuovo Dg saremo in grado di affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti". Franco Giampaoletti, nato ad Ancona, 59 anni, laureato in giurisprudenza, è un affermato manager con esperienze variegate in multinazionali private e strutture pubbliche, è stato city manager del comune di Genova fino a dicembre 2016 e da marzo 2017 ricopre il ruolo di city manager di Roma Capitale. (Com)