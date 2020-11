Business news: Singapore, Keppel edificherà centri dati sul mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato di Singapore specializzato in attività offshore, infrastrutturali e di gestione patrimoniale Keppel Corp intende rispondere alla crescente domanda di centri dati da parte della Città-Stato edificando quelle strutture sul mare. I centri dati sono notoriamente energivori, data la necessità di raffreddare i server per lo stoccaggio dei dati. Keppel ritiene che l’edificazione di centri dati offshore possa non soltanto ovviare alla scarsità di terreno edificabile di Singapore, ma anche ridurre i consumi energetici di tali strutture. Il conglomerato ha firmato un memorandum d’intesa con l’australiano Toll Group lo scorso aprile, proprio per studiare la fattibilità di centri dati galleggianti, di cui aveva presentato il concept già lo scorso anno. Negli ultimi mesi Keppel ha intrapreso collaudi presso il suo centro logistico offshore di Loyang, a Singapore. (Fim)