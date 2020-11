Business news: elezioni Usa, valuta cinese tocca livello massimo da 28 mesi nel cambio col dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta cinese yuan (o renminbi, Rmb) è salita al livello massimo da 28 mesi nel cambio col dollaro a inizio settimana. La moneta cinese è stata sostenuta da un miglioramento del sentiment del mercato in quanto gli investitori hanno accolto con favore il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo la stampa internazionale, gli investitori ritengono che una presidenza Biden possa significare una minora incertezza nella politica estera e commerciale nei confronti della Cina e si aspettano che la nuova amministrazione difficilmente riaprirà la guerra commerciale, situazione che ha pesato sullo yuan cinese negli ultimi due anni. Lo yuan onshore ha aperto a 6,5950 per dollaro ed è balzato a 6,57 all'inizio degli scambi, il cambio più forte dal 26 giugno 2018. "Pensiamo che il Rmb abbia scontato la pausa dell'escalation della guerra commerciale Usa-Cina", ha spiegato Tommy Xie, capo della ricerca presso la Banca Ocbc a Singapore. "Le prospettive a breve termine della valuta possono dipendere dal sentimento di rischio globale e dall'ampia traiettoria del dollaro", ha aggiunto. "Molti hanno adottato una strategia attendista", ha detto un trader di una banca cinese, dicendo che gli investitori stanno aspettando più chiarezza sulle politiche di Biden prima di fare ulteriori scommesse sullo yuan. Un secondo trader presso una banca cinese ha detto che anche gli investitori sono cauti in quanto le autorità potrebbero non tollerare tali rapidi guadagni dello yuan. Prima dell'apertura del mercato, la Banca popolare cinese (Pboc, o Banca centrale) aveva impostato il valore medio a 6,6123, con una correzione rispetto al precedente 6,6290. L'indice globale del dollaro è sceso a 92,166 dalla precedente chiusura di 92.167. Lo yuan offshore veniva scambiato a 6,5703 per dollaro. (Cip)