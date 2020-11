Business news: Cosmoprof Asia Digital Week, 650 espositori alla fiera virtuale della cosmetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta la prima edizione della fiera virtuale del settore cosmetico Cosmoprof Asia Digital Week, in programma fino al 13 novembre. Alla manifestazione, focalizzata sull’area Asia-Pacifico, partecipano circa 650 espositori e diecimila buyer di 104 paesi e regioni. In mostra prodotti e servizi di tutti i segmenti del comparto: dalle materie prime ai macchinari, dagli imballaggi all’etichettatura. Sono presenti 15 padiglioni di Paesi, sostenuti da governi e associazioni commerciali. L’Italia partecipa col sostegno dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’evento “business to business” è il più grande organizzato quest’anno nel mondo della cosmesi. (segue) (Cip)