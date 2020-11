Difesa: ministro turco Akar riceve controparte libica a Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna), Salah El Din Al Namroush, ha incontrato oggi a Istanbul l’omologo turco, Hulusi Akar, per colloqui incentrati sugli ultimi sviluppi in Libia. "La Turchia sta seguendo da vicino i negoziati per una soluzione politica in Libia", ha affermato il ministero della Difesa turco in una nota. Akar ha espresso la volontà del suo Paese di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in Libia, preservandone l'unità politica e geografica. L’esponente del governo turco ha altresì ribadito che l'esercito turco continuerà a fornire addestramento, sostegno e consulenza ai "fratelli libici". Il ministro della Difesa libico si era recato giovedì a Doha nel tentativo di sviluppare le capacità delle sue forze e con l'obiettivo di espandere la collaborazione reciproca con i vari paesi. La delegazione libica ha firmato in Qatar un protocollo di cooperazione nella formazione per supportare il “capacity building” dell'esercito libico e per beneficiare dell'esperienza del Qatar in questo campo. (Res)