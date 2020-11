Francia: aggressione a Cholet, due vittime ma per ora si esclude pista terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di due morti e un ferito il bilancio di un’aggressione avvenuta a Cholet, nel dipartimento francese Maine-et-Loire. È quanto riferito dalla procura di Angers, secondo cui una persona è stata arrestata anche se non ci sono evidenze certe sul fatto che sia l’autore del duplice omicidio. Secondo quanto si apprende, le vittime sono una coppia di ottantenni che sono stati aggrediti in mezzo alla strada da un uomo, ha detto il sindaco Gilles Bourdouleix. Al momento c’è la certezza che l’uomo è morto, mentre non è stato chiarito se la stessa sorte sia toccata anche alla consorte o se la seconda vittima sia una terza persona non identificata. Il pubblico ministero di Angers, Eric Bouillard, ha detto che l’arma utilizzata dall’aggressore è “un oggetto contundente o tagliente” e che al momento si esclude “la pista terroristica, per cui non ci sarebbe alcuna rivendicazione”. (Frp)