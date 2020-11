Business news: India, per ministro Petrolio consumi carburanti tornati quasi al livello pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di carburanti dell’India è in ripresa ed è quasi tornata al livello precedente la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e del gas naturale indiano, Dharmendra Pradhan, in un intervento all’Abu Dhabi International Petroleum and Exhibition Conference (Adipec), la più grande esposizione dell’industria petrolifera e del gas, organizzata dagli Emirati Arabi Uniti, che ha preso il via in modalità virtuale. Secondo l’esponente del governo di Nuova Delhi, citato dal quotidiano “Deccan Herald”, a ottobre le vendite di benzina, gasolio e gas per cottura nel mercato indiano sono aumentate rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Pradhan ha aggiunto che il Paese, attualmente il terzo consumatore e importatore di petrolio del mondo, continuerà ad accrescere i suoi consumi nei prossimi tre decenni: entro il 2050, ha detto il ministro, la quota di consumo dell’energia globale dell’India dovrebbe salire dall’attuale sette per cento al 12 per cento. (Inn)