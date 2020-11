Milano: Sala, mai avuto leader di partito che mi ha detto cosa fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non ho un partito alle spalle e non ho mai avuto un leader di partito o segretario politico che mi ha detto: 'Beppe fai così'. Ho sempre fatto quello che ritenevo giusto, magari sbagliando". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Italiansfestival. "Fossi fulminato, oggi non ho mai fatto una cosa perché qualcuno nel mio alveo politico mi ha detto di farla, anche perché mi conoscono e non avrebbero osato farlo. Penso di arrivare alla fine del mandato senza che ci sia un assessore a cui ho tolto la fiducia o che si è dimesso: ho avuto due assessori che si sono candidati e con il mio supporto hanno anche vinto", ha concluso Sala. (Rem)