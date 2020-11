Roma: Celli (Civica), mozione per riapertura Polo museale Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il perdurare di questa situazione può compromettere il materiale conservato, dalle vetture ferro-tramviarie storiche alla documentazione presente in archivio, e alterare in modo irreversibile i delicati equilibri biologici e vegetali - continua Celli -. Inoltre, l'assenza di un'adeguata sorveglianza espone il Polo a furti e ad atti vandalici. È una gestione che non ci appartiene, per questo ho depositato, ieri, una mozione che impegna il Campidoglio a riaprire la struttura e a ripristinare, nell'attesa, la guardiania. Chiedo anche all'amministrazione - aggiunge - di aprire un confronto diretto con le 21 associazioni, riunitesi in un comitato, per individuare insieme soluzioni in grado di rilanciare e di dare un futuro al Polo museale. Sono mesi che inviano lettere, che cercano di essere ascoltate, ma finora i loro appelli sono caduti nel vuoto. E sono quelle stesse realtà grazie alle quali è stato possibile lo svolgimento di eventi, visite guidate, concerti, mostre, proiezioni e attività artistiche varie, in sinergia con gli istituti scolastici. Tant'è che nel solo triennio 2015-2018 sono state certificate 93.588 presenze, per lo più di turisti e giovani. Ricordo, infine, che il Polo museale è un bene culturale, vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e anche per questo non può andare distrutto", conclude Celli. (Com)