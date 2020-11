Milano: Sala, senza Covid sarei giudicato per impegno a internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Giuseppe Sala, i suoi dieci anni da commissario di Expo prima e sindaco di Milano poi, se non ci fosse stata la pandemia, sarebbero stati giudicati per il suo impegno all'internazionalizzazione della città. "In dieci anni, tra Expo e il sindaco, ho lavorato sull'internazionalità di Milano e credo che se oggi non avessimo avuto il Covid che sposta molto il dialogo, il giudizio sui miei dieci anni sarebbe stato quello di qualcuno che si è impegnato perché Milano diventasse una grande città internazionale", ha spiegato Sala a Italiansfestival.(Rem)