Covid: Cavallari (Misto), se Giannini ha il coraggio lasci subito la poltrona alla Pisana

- "Se Daniele Giannini schifa la casa di Zingaretti, tanto da sostenere su Facebook in maniera ignobile chi ne auspica un’infezione da Covid, con la stessa spavalderia tiri fuori gli attributi e vada a dimettersi, stasera stessa, da segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Anche la Pisana è adesso 'casa' del governatore". Lo dichiara in una nota il capogruppo consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari, gruppo Misto. "Ecco il calibro della classe dirigente scelta da Salvini, da cui tanta gente scappa, personaggi senza scrupoli, la cui unica ambizione è sostenere frasi che incitano all’odio e, addirittura, augurano la disgrazia, e che andrebbero cacciati anche dai loro rispettivi partiti, se avessero a cuore la dignità del nostro Paese - aggiunge -. Giannini non si nasconda dietro al regolamento d’Aula, sfoderi lo stesso coraggio manifestato su Facebook e molli la poltrona su cui siede alla Pisana, che dista giusto un palmo da quella di Zingaretti", conclude Cavallari.(Com)