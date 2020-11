Covid: Buschini (Pd) a Giannini, è momento di unità e non di polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I confini del confronto e del dibattito non travalichino mai i confini del rispetto reciproco, negli argomenti e nei toni. Credo sia un errore, soprattutto in questo momento, in cui le Istituzioni devono marciare unite". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "Giusto e legittimo chiedere spiegazioni, stimolare il dibattito, ma questo sia ricompreso nei confini democratici. Noi tutti in Regione, consiglieri regionali, con il presidente in testa, siamo impegnati nel tentativo di proteggere i cittadini dal virus, di batterlo per il bene di tutti - aggiunge Buschini -. Per farlo siamo chiamati al rispetto dei protocolli e delle regole. E sono proprio i protocolli e le relazioni degli esperti a sottolineare che occorre prevenire i contagi anche attraverso la sanificazione delle nostre case. Su questi argomenti - conclude - ci può essere solo l'unità di tutte le forze politiche". (Com)