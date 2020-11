Lazio: De Angelis (Lega), sanità affonda e Pd pensa ai social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La sanità del Lazio sta affondando tra mancanza di programmazione e scandali vari, come le mascherine fantasma e le parcelle d'oro dell'Umberto I. Ma nel Pd passa il tempo sui social network indignandosi per un like sicuramente inopportuno, e per questo subito rimosso, del consigliere Daniele Giannini''. Lo dichiara in una nota Sara De Angelis, deputata della Lega, che aggiunge: ''Il Pd con il governatore e segretario Zingaretti farebbe meglio a concentrarsi sulle cose serie e non sulle polemiche create ad arte per distrarre l'attenzione. Peraltro parliamo di una persona, il consigliere Giannini, da sempre protagonista di azioni e gesti di solidarietà sempre apprezzati da tutti, sia in ambito politico che sotto il profilo sociale. Dunque cerchiamo di evitare chiacchiere inutili e di concentrarci sulle priorità: la Sanità del Lazio è in crisi per colpa della Giunta Zingaretti e vanno messe in campo azioni concrete per reggere l'urto della pandemia''. (Com)