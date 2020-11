Business news: Cina, ad oggi 11 mila procedimenti penali per violazione proprietà intellettuale e contraffazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organi di pubblica sicurezza in Cina hanno risolto finora più di undicimila procedimenti penali riguardanti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e contraffazione di prodotti. Lo ha reso noto il ministero della Pubblica sicurezza cinese. Secondo il ministero, più di 1.400 casi riguardano la produzione e la vendita di prodotti contraffatti attraverso negozi online, promozioni in diretta streaming e altri canali. In un caso risolto ad agosto, più di 40 sospetti, tra i quali un personaggio con oltre un milione di follower, sono stati arrestati dalla polizia di Shanghai. Nel caso sono coinvolti prodotti contraffatti per un valore di oltre 50 milioni di yuan (circa 7,6 milioni di dollari). Con l'avvicinarsi del festival annuale dello shopping online per il Giorno dei single (11 novembre), la polizia ha avvertito i cittadini di essere cauti durante gli acquisti online e di segnalare qualsiasi sospetto di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e prodotti contraffatti. (Cip)